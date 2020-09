Sky, Marani: “Grave errore di ADL! Non avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, vi spiego”

Il vice-direttore di Sky Sport, Matteo Marani, è intervenuto ai microfoni della sua emittente per dire la sua sulla positività del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Considerando che il presidente azzurro sapeva che una serie di persone a lui vicine aveva già contratto il virus, non avrebbe dovuto correre il rischio di presentarsi in Lega. La cosa ancora più grave è che ADL presentava già dei leggeri sintomi e presentarsi in assemblea è stata in tutto e per tutto una scelta sconsiderata.

Quando si è il presidente di una squadra, sei un esempio da seguire per tanti tifosi e professionisti e con il suo comportamento, ADL, ha fatto un errore molto grave“.