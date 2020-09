Alvino: “De Laurentiis non è un irresponsabile! Il presidente si è sottoposto a diversi test, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la notizia della positività al Coronavirus del presidente De Laurentiis. Queste le sue parole: “So che il comportamento di ADL ha destato parecchi sospetti e malumori ma vi assicuro, il patron azzurro non è un irresponsabile. Infatti, De Laurentiis, non aveva la febbre nei giorni che hanno preceduto l’incontro e neanche alla riunione di Lega li aveva. Per sei volte gli hanno misurato la febbre e non è mai risultata alcuna anomalia!

Il presidente poi ha già 72 anni e da sempre è molto attento alle questioni di salute soprattutto per via di qualche fastidioso acciacco che ancora accusa. Per cui mi sembra veramente eccessivo tutto questo scalpore che si è creato intorno alla vicenda“.