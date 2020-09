Mario Sconcerti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW, parlando delle varie situazioni di mercato dei club di Serie A. Nel corso dell’intervista, il giornalista ha commentato anche le parole di Aurelio De Laurentiis, sulla questione stadi aperti ai tifosi.

De Laurentiis critico con Conte per la questione tifosi:

“Lui vorrebbe un calcio aperto al pubblico, come tante società che così perdono molto denaro. Personalmente oggi non andrei allo stadio, vista la situazione”.