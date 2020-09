Futuro Izzo e Sirigu, arriva la risposta del presidente del Torino Cairo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato al termine della riunione di Lega rilasciando alcune dichiarazioni sul’esito di quest’ultima e sul calciomercato, con due calciatori accostati al Napoli, ossia Izzo e Sirigu. Queste le sue parole:

Sui diritti tv “Penso che abbiamo preso una decisione importante, il cambiamento sarà significativo e andrà a valorizzare il calcio italiano. I 20 presidenti hanno dato un bel segnale di unità, decidendo di affidare la gestione dei diritti tv ad una media company capeggiata a sua volta da manager selezionati da noi. La decisione sul fondo che ci accompagnerà la prenderemo nel giro di due settimane”.

Su Sirigu e Izzo “Sirigu resterà sicuramente con noi. Anche Izzo è molto importante per il Torino, ha varie pretendenti ma non lo lasceremo andare via così facilmente”

Sulla riapertura degli stadi “Nelle prime gare credo non ci siano possibilità di rivedere i tifosi allo stadio, mi auguro poi che ogni partita sia quella buona”.