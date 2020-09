Del Genio: “Al Napoli manca un centrocampista. Wendel? Sa fare gol”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal circa le prossime mosse di mercato in casa Napoli: “Zaniolo aveva in testa ancora il suo primo infortunio come capitò anche a Ghoulam e Milik. Un minimo di condizionamento è molto pericoloso. Però queste partite di Nations League non servono a nulla, andavano evitate. La fase finale si giocherà tre mesi prima della fase finale degli Europei, giocheranno le stesse squadre praticamente. Wendel dello Sporting? Bravo tecnicamente, sa fare anche goal. E’ un buon giocatore sicuramente. Va preso assolutamente un centrocampista in vista del 4-2-3-1, ma anche del 4-3-3″.