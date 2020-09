Delio Rossi: “Gattuso ha sintonia con la squadra ma deve mettere una variante”

Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Marte Sport Live”. Ecco le sue parole sul Napoli:

“Abbiamo tutti un modulo di riferimento, ma bisogna decidere a seconda dei giocatori a disposizione. Se avessi attaccanti per il 4-3-3 sarebbe un delitto usare un altro modulo e tenerne uno in panchina. Con i terzini bloccati e i centrocampisti attenti l’atteggiamento è più offensivo. Gattuso è intelligente, non spaccia calcio a differenza di altri. Non era facile arrivare a Napoli e farsi accettare umanamente e calcisticamente dai giocatori quando il tuo precedessore era Ancelotti. Il calabrese ha trovato sintonia con la squadra, gli ha dato una fisionomia, ma deve dargli anche una variante. Il mancato rinnovo e la scadenza a breve è un falso problema: allenatori con più anni di contratto sono stati mandati via. Ho allenato vari giocatori che ora sono allenatori, si vede subito che hanno sensibilità particolari. Ovviamente essere allenatore è una cosa e essere giocatore è un’altra, perché nel secondo caso pensi solo a te stesso. Non è detto che alleni come sei stato allenato”.