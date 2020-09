Retroscena Cavani, l’ex agente: “Era dell’Inter, ma scegliemmo il Napoli”

Claudio Anellucci, ex agente di Edinson Cavani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

“Cavani alla Juventus? Sono due anni che non gestisco più i movimenti di Edi, ma conoscendolo difficilmente accetterà di trasferirsi in bianconero. Il fatto che adesso sia senza squadra penso sia un errore di chi ha preso il mio posto, un calciatore come lui merita di giocare al top, e nella Final Eight sono certo che avrebbe fatto la differenza. Ritorno al Napoli? Non posso parlarne perchè non so molto in merito”.

Poi un retroscena sul suo trasferimento al Napoli nel 2010:

“L’Inter lo aveva preso, era fatta, ma nel giro 15 giorni cambiò tutto. Incontrammo a cena i dirigenti del Napoli e l’affare si concretizzò”.