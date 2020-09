Karnezis: “Indimenticabili gli anni a Napoli. Per Gattuso Ospina è più pronto. Vi parlo di Sokratis”

Orestis Karnezis ha appena lasciato il Napoli per approdare al Lille, coinvolto nell’affare che ha portato Victor Osimhen in azzurro.

Il portiere greco ha parlato a Radio Marte della sua esperienza in Italia: “A Napoli ho vissuto due anni indimenticabili, soprattutto la sera della vittoria in Coppa Italia ci rimarrà impressa. Quando sono venuto qui, convinto da Nista, sapevo di dover fare il terzo e il mio compito era farmi trovare pronto in qualsiasi momento”.

Su Meret-Ospina: “Inizialmente dovevo essere io il secondo, dovevo aiutare Alex a crescere. Poi si fece male in ritiro e ci trovammo in emergenza, fortunatamente arrivò Ospina, che ci ha dato una grande mano soprattutto grazie alla sua esperienza. Gattuso lo preferisce? Il mister crede che David sia più pronto soprattutto a livello mentale, ad Alex serve solo tempo per crescere, come ogni grande portiere”.

Su Sokratis: “Un grandissimo difensore, ci ho giocato insieme 6/7 anni in Nazionale. Ha una grande tecnica e grande esperienza, vista la sua carriera. Potrebbe aiutare il Napoli”.