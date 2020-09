De Magistris: “Riapertura degli stadi? Segnali positivi a castel di Sangro, vi spiego la mia idea”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della riapertura degli stadi, cosa che interessa anche i tifosi azzurri dal momento che c’è la possibilità di assistere all’amichevole casalinga contro il Pescara l’11 settembre. Queste le sue dichiarazioni:

“La mia idea, valida non soltanto per lo stadio San Paolo, è quella di ridurre la capienza degli stadi ad un terzo di quella totale. In tal caso, tutto dipenderà anche dal comportamento dei tifosi, ma devo dire che mi dispiacerebbe non poco continuare a porte chiuse. A Castel di Sangro abbiamo avuto segnali positivi, nella sede del ritiro del Napoli l’ingresso allo stadio era consentito a 2mila spettatori su 7mila complessivi”