Andrea Iaconi, direttore generale del Teramo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli resta sempre il Napoli anche senza molti calciatori. È una buona occasione perché non tutti gli anni si fanno amichevoli blasonate come queste. È una buona occasione per stringere i rapporti tra le due società”.