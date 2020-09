Salernitana, Calaiò: “È quasi fatta per Tutino, farà molto bene da noi.”

L’ex calciatore del Napoli e attuale dirigente della Salernitana, Emanuele Calaiò, è stato intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Tutino “Non è ancora ufficiale ma ci siamo quasi per il passaggio di Tutino alla Salernitana. Sono convinto che sarà un bel colpo, perfetto per lo schema di Castori che gioca con due punte. Pensiamo che questo possa essere per lui l’anno della consacrazione e per questo abbiamo deciso di puntarci. Quando giocavo a Napoli mi ricordo che faceva il raccattapalle”.

Sul calendario “Penso che Parma-Napoli sia un buon inizio per gli azzurri. Ci sono diversi scontri diretti nella fase iniziale, forse è meglio così se si ipotizza una volata finale“.