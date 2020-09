Alvino: “Con la Roma operazioni da supermercato, troppi giocatori in ballo”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal circa la situazione legata alla cessione del polacco e del rapporto con la Roma: “Milik? Io spero per tutte le parti in causa che si trovi quanto prima la soluzione a questa intricata vicenda che diventa stancate un po’ per tutti, magari sulla stanchezza qualcuno muove il primo passo e questa operazione va in porto. Con la Roma sento operazioni su tutto e tutti, addirittura è venuto fuori anche il nome di Meret, poi Under, Riccardi, Veretout, Kluivert, siamo a livelli di operazione supermercato, ci manca solo il volantino”.