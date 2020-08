Lazio, Immobile chiude al trasferimento: “Ora parte un nuovo ciclo, prossima stagione con più entusiasmi”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Il bomber campano si è soffermato sulla prossima stagione facendo intendere che resterà in forza ai biancocelesti:

“Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che tensione c’è nel preparare le partite. Le tre competizioni saranno impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa. Ora riparte un nuovo ciclo con la Champions e la conferma in campionato, siamo soddisfatti di questi quattro anni, della crescita avuta che ci dà maggiore slancio per la prossima stagione”.