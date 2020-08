Il sito ufficiale del quotidiano la Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia che l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha depositato in Lega la richiesta ufficiale per lo slittamento della prima giornata di Serie A. L’obiettivo dei nerazzurri è di ottenere un ulteriore settimana di tempo per recuperare la miglior forma fisica possibile! L’ultimo match ufficiale giocato infatti dai ragazzi di Antonio Conte risale a soli sei giorni fa (Siviglia-Inter 3-2).