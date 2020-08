Borriello: “ADL può dire ciò che vuole, ma Orsato ha meritato la finale di Champions”

Durante la conferenza stampa di ieri il presidente azzurro De Laurentiis ha parlato anche di arbitri. E lo ha fatto con alcune dichiarazioni al veleno su Orsato, che di recente ha arbitrato la finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco sul PSG. Il patron faceva chiaramente riferimento all’episodio di Inter-Juventus di due anni fa, quando Orsato non estrasse il cartellino rosso a Pjanic per un fallo evidente. L’ex arbitro Gennaro Borriello ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Radio Punto Nuovo:

“Orsato è un arbitro molto affidabile e con esperienza, sbagliare una partita capita a tutti. De Laurentiis è stato eccessivamente duro, può dire quello che vuole ma Orsato ha meritato di arbitrare Bayern–PSG“.