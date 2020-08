Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste ls sue parole:

“I tifosi azzurri sono straordinari, ma anche la stampa è molto disciplinata. Ci aspettiamo circa 10mila presenze al giorno, De Laurentiis arriverà in serata e gli riserveremo l’accoglienza del caso per stupirlo. Se tutto andrà per il verso giusto, avremo trasmesso all’Italia intera che attraverso il calcio si può tornare alla normalità”.