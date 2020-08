L’ex estremo difensore della Lazio, Marco Ballotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione portieri in casa Napoli: “Meret-Ospina sono un ottima coppia! Però in una squadra così importante come il Napoli ci deve essere un primo ed un secondo fisso. Quest’ultimo soprattutto ha il dovere di farsi trovare pronto nel momento del bisogno. L’alternanza sfrenata che c’è stata quest’anno non ha assolutamente giovato al reparto arretrato azzurro che in determinate occasioni ne ha risentito parecchio. Questo perché tra portiere e difesa devono svilupparsi degli automatismi che solo il tempo può rafforzare.

Ospina o Meret? Dal punto di vista qualitativo svolgono entrambi un ottimo lavoro tra i pali ma se proprio dovessi dire un nome, non me ne voglia il colombiano ma preferisco Alex“.