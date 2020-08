Sportitalia – Gabriel arriva con la cessione di Koulibaly: spunta una scadenza

L’affare Gabriel sta facendo molto discutere negli ultimi giorni a causa di un inserimento dell’Arsenal.

Il giornalista Alfredo Pedullà infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia proprio per chiarire la situazione del calciatore: “Gabriel? Il Napoli ha in pugno Gabriel ma deve cedere Koulibaly, se non lo fa in 48/72 ore c’è il rischio che possa inserirsi l’Arsenal ma la situazione è sotto controllo.

Il presidente del Lille ha ammesso che ci sono tre squadre interessate. Un altro difensore centrale potrebbe essere Sokratis. Maksimovic è in uscita. Per il terzino ci sono diverse strade: Hysaj potrebbe essere alternativa di Mario Rui a sinistra, prendendo cosi Faraoni a destra.

In avanti due esterni offensivi, i primi due nomi per distacco sono Boga ed Under, con Lozano, Ounas ed Under in uscita. Se arrivassero offerte per Petagna verrebbero prese in considerazione più avanti”.