La Lega di serie A guarda al futuro: dopo diversi mesi complicati, tra Covid, ipotesi blocco campionato e diritti tv, il presidente Dal Pino vuole guardare avanti e in un’intervista al giornale statunitense The Athletic, ha parlato degli obiettivi futuri del nostro calcio. Queste le sue parole sui diversi temi:

Sugli stadi: “Commisso ha ragione; io, insieme a tutti i presidenti, combattiamo la burocrazia dello stato che impedisce di ammodernare o di costruire nuovi stadi; adesso, con il nuovo codice sugli appaliti, abbiamo una grande occasione di mettere mano agli impianti”.

Sulla sua governarnce all’interno della Lega: “Ci vuole tempo per fare grandi rivoluzioni. Fortunatamente, in questi mesi tutti i presidenti mi hanno dato manforte nelle decisioni difficili d prendere, ma la governance della Lega non è efficiente per via di alcuni comportamenti. Sono sicuro che con gli investimenti le cose possono cambiare”.

Sul ritorno negli stadi: “3 settimane fa dissi che era impossibile riaprire cinema, teatri, discoteche e non gli stadi. Capisco la prudenza del Governo: anche noi siamo prudenti, ma con il nuovo protocollo possiamo fare la cosa giusta, far ritornare i tifosi allo stadio”.

Sui diritti tv: “Vogliamo superare Premier e Liga e in 7 anni vogliamo raddoppiare i ricavi. Dobbiamo, però, risolvere il contenzioso con Sky e iniziare a programmare il nuovo contratto dei diritti tv per il prossimo triennio”.