Arek Milik, nel 2016, era una punta dell’Ajax che si apprestava a venire al Napoli per il dopo Higuain: dopo 4 anni, Milik ha un po’ deluso le aspettative di tutti i tifosi ed, ormai, è destinato ad andar via dopo anni molto complicati per lui da un punto di vista fisico e psicologico.

A parlare di Milik, nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, è stato David Endt, dirigente dei Lancieri, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle problematiche subite tra Milik e il Napoli. Queste le sue parole:

“Arek, qui all’Ajax, era criticato perché era grezzo, ruvido; al Napoli partì benissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Purtroppo i due infortuni al crociato lo hanno condizionato pesantemente e da quei due infortuni non si è più ripreso. Queste cose segnano sempre i calciatori in maniera negativa. Comunque, credo che abbia un grande futuro davanti a sé e l’interesse di Juventus e Roma lo conferma: Milik è maturo e può solo migliorare”.