Nelle ultime settimane, tra tifosi e addetti ai lavori, si discute dell’operato degli allenatori e della stagione appena conclusa; ormai è tempo di bilanci di una stagione mai vista e che probabilmente non si vedrà più.

Beppe Bergomi, opinionista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di due allenatori protagonisti di questa stagione, entrambi legati a Napoli e al Napoli: Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso. L’ex bandiera dell’Inter ha commentato la stagione di entrambi gli allenatori, ricavandone un bilancio molto positivo. Queste le sue parole:

“In questi anni, chiunque arrivava secondo aveva fallito perché vinceva sempre e solo la Juventus. Per cui, si aveva la sensazione che chiunque arrivasse secondo doveva rifondare. Però, quest’anno qualcosa è cambiato: io faccio i complimenti a Sarri per aver vinto lo Scudetto. Vincere un altro campionato con giocatori abituati a vincere già molto è quasi un miracolo. Nel corso dell’anno, mi ha stupito molto Gattuso: ha un’etichetta di difensivista, ma in realtà sta provando a fare cose importanti con il Napoli. In molte partite gli azzurri pressavano alto e recuperavano il pallone nella metà campo degli avversari; io credo che il prossimo anno, con 2-3 acquisti mirati, possa tornare molto competitivo”