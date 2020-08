L’attuale difensore del Benevento Kamil Glik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 soffermandosi sull’arrivo di Osimhen in Italia:

“Osimhen è molto talentuoso e ha fatto grandi numeri in Francia. La Ligue 1, però, è molto diversa dalla Serie A e non posso dire se si riuscirà a confermarsi a questi livelli. Mi auguro per il Napoli che possa fare bene perchè ha speso una cifra importante e anche per Victor perchè ha talento. Non riesco, però, a fare un pronostico perchè stiamo parlando di campionati letteralmente opposti”.