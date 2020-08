Il giornalista Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni in onda a Radio Goal soffermandosi sulle voci di mercato in casa Napoli: “Koulibaly-City? Penso che la strada intrapresa dica che si devono definire i dettagli, mi sembra che l’affare in uscita di Koulibaly sia abbastanza inevitabile. Gabriel? Mi sembra che sia abbastanza certificato, mi sembra che il patto di ferro tra Napoli e Lille dopo l’acquisto di Osimhen difficilmente possa essere scalfito”.