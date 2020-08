Il Napoli ha molti esuberi in attacco e, in generale, nella squadra da piazzare: ormai la rosa ha superato i 30 elementi e deve essere sfoltita.

Profili come Younes, Ounas, Llorente, Luperto, Ghoulam dovranno andar via e partire; per quanto riguarda i primi 3 nomi della lista, su di loro si era parlato di un interesse del Benevento, pronto a fare grandi acquisti per rinforzare la squadra.

Pasquale Foggia, direttore sportivo dei giallorossi, ha parlato ai microfoni di Tuttomercato web delle possibilità del Benevento di acquistare questi giocatori per la prossima stagione. Queste le sue parole:

“Dobbiamo ricordare una cosa: il Benevento è al secondo anno di Serie A della sua storia; l’obiettivo mio e di Vigorito è quello di costruire un progetto solido e duraturo nel tempo. In tutto ciò, se vengono dei buoni profili fa piacere: ma bisogna essere bravi a trovare il grande nome convinto del progetto. Prendere un grande nome così può fare solo danni”: