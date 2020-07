Sandro Ruotolo, grande giornalista e senatore, è anche uno dei più grandi tifosi del Napoli: infatti, non si perde una partita ed è sempre super informato sugli azzurri. E, intervistato da Radio Punto Nuovo, ha parlato del momento degli azzurri, spaziando da Gattuso a Insigne. Queste le sue parole:

“Insigne ha sempre avuto la mia ammirazione: l’altro ieri non ha fatto un goal, ma ha fatto un capolavoro che è tra i suoi goal più belli. Quando vinciamo grazie al capitano, per noi tifosi è una doppia goduria. Stimo molto anche Gattuso: lui è straordinariamente importante per la squadra ed è un bene, anche perché è del Sud. Ha saputo ricompattare uno spogliatoio ed è riuscito a rialzare la squadra. Inoltre la sua grinta mi piace: avevo capito che fosse l’allenatore ideale per il Napoli quando ha detto che pensava prima in calabrese e poi in italiano”.