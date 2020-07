Modugno sul dopo Allan: “Veretout è da valutare, potrebbe arrivare un giovane”

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli per parlare di mercato in casa azzurra: “Il Napoli è abbondantemente in vantaggio per Osimhen e gli azzurri hanno scelto il giocatore con una grande convinzione ed una convergenza di opinioni quasi bulgara. Tutti, da Gattuso a Giuntoli, credono che sia il colpo ideale per questo Napoli. Il ragazzo per ora sta prendendo tempo e questo è un mercato con i tempi dilatati, quindi ci sta di voler pazientare quando hai 21 anni.

Sul sostituto di Allan – “Veretout è un giocatore importante, il Napoli lo aveva già in mano l’anno scorso ma bisogna fare delle valutazioni relative alla lista da presentare per la prossima stagione. Potrebbe arrivare un giovane che non andrebbe ad occupare uno slot nella lista”.