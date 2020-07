Chiariello: “Genoa insidioso per il Napoli, dobbiamo capire cosa farà Gattuso”

Il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show‘: “Oggi si affrontano due tecnici che sono stati entrambi a Grosseto: Sarri e Pioli. Alcuni siti stanno lanciando la bomba che Sarri è al capolinea, anche se l’acquisto di Arthur sembra accontentare il tecnico. Tutti abbiamo visto l’espressione di Cristiano Ronaldo con gli occhi al cielo, mentre il mister parlava, altro che Insigne imbronciato. Avesse avuto più capacità di dialogo, magari Sarri sarebbe ancora qui. Stasera potrebbe dare una mazzata definitiva a questo campionato, per il nono anno consecutivo scudettata: non se ne può più. Il Napoli doveva reagire dopo l’Atalanta e l’ha fatto, adesso andremo a Genova, attenzione ad una partita che potrebbe essere insidiosa. Il Genoa ha bisogno di punti, due jolly da giocarsi: SPAL e Lecce, la salvezza è nelle sue mani, ha tutto per rimanere in Serie A. Il Napoli deve dimostrare, con un altro turnover ragionato, di essere in forma. È tutto da capire, specialmente le scelte di Gattuso per il Napoli che verrà”.