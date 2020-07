Carlo Pellegatti, giornalista di fede milanista, è intervenuto per parlare di Ancelotti, Insigne e Gattuso ai microfoni di Sky Sport:

“La gestione che fa Carlo (Ancelotti ndr) è fatta di pacatezza e serenità, ma il Napoli aveva bisogno di un allenatore con altre caratteristiche, hanno bisogno di essere messi in regola. De Laurentiis ha preso il Napoli da una situazione molto complicata. In questi periodi agli azzurri mancava un leader e l’ha trovato adesso in Insigne. La mentalità del Milan dei meravigliosi di inizio secolo la sta portando Gattuso”.