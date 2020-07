L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato oggi una lunga intervista al Mattino. Il belga ha parlato di diversi temi: dal rinnovo alla possibile vittoria dello scudetto nei prossimi anni. Queste le sue parole:

Sul rapporto con ADL: “Ci conosciamo da sette anni, con lui è come andare sulle montagne russe: un continuo salire e scendere. Se non mi fossi legato a lui, però, non sarei potuto rimanere. Comunque quello che conta è il feeling tra lui e Gattuso”.

Un sogno: “Sono rimasto perché credo che la vittoria della Coppa Italia possa essere la base per un progetto molto importante. La distanza con la Juve è minima, di certo non quella che dice la classifica ora. Questa posizione è frutto degli errori di tutti: ma ne siamo usciti più forti e più compatti”.

L’ammutinamento: “Dobbiamo pensare al futuro. In quel momento hanno sbagliato molte persone. Ma ora ne siamo usciti e abbiamo preso una strada vincente. È vero che certi errori ti rendono più forte, ma quello che ti fa più forte è vincere”.

Callejon va via? “Sto facendo di tutto per convincerlo a restare: non mi arrendo! Perdere un amico e un professionista serio come José mi farebbe molto male. Non sarebbe semplice rinunciare a lui. Ma non so cosa accadrà. C’è ancora tempo”.

Sullo scudetto sfiorato: “Non è come dice Sarri: lo scudetto non lo abbiamo perso nell’albergo di Firenze. Io credo invece che dopo la vittoria contro la Juventus abbiamo creduto fosse finita lì. E invece non era così”.