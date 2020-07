Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato oggi in esclusiva al Corriere dello Sport. Il numero 1 azzurro ha parlato di vari temi: dal ballottaggio con Ospina alla vittoria della Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

Sul primo infortunio: “Era il secondo giorno di allenamento. Facevamo una partitina per migliorare le idee tattiche. Arriva un pallone in verticale sull’esterno, io mi tuffo. E poi mi ritrovo in uno studio medico per gli esami. Cinque mesi persi”.

Sulle scelte di Gattuso: “Mi prendo gli spazi che mi concede l’allenatore. Stasera spero di giocare contro la Roma, anche se mi dispiace che Ospina si sia infortunato. Però l’allenatore, nelle scelte, è sovrano: sono io che dovrò convincerlo”.

Restare a Napoli? “Sì, e vorrei restare anche a lungo. L’ambiente è ideale e la città fantastica. Non potevo chiedere di meglio: clima, sentimento, natura, arte e cucina! E poi gioco in un club stabilmente in Europa da undici anni, che è sempre protagonista”.

Sulla Coppa Italia: “Ce la siamo meritata. Dopo mesi di lotte e sacrifici: sembrava che avessimo buttato dodici mesi, e invece abbiamo raddrizzato la stagione. Abbiamo regalato un trofeo che vale molto a noi e ai tifosi. Poi, contro la Juve, per i tifosi ha un sapore speciale. Ora il sogno è lo scudetto e la Champions”.

Sul Barcellona: “Noi ci proviamo. Sicuramente dobbiamo crederci, perché all’andata li abbiamo messi in difficoltà. Ora siamo in ottima condizione. E poi vogliamo andare ai quarti di finale a tutti i costi: faremo l’impossibile per batterli”.

La parata più bella? “Decidete voi, io propongo tre opzioni. Quella su Dybala in finale, le tre parate consecutive al Verona all’andata o il volo basso contro il Salisburgo. Ma non mi chiedete quella più brutta…”.