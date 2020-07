Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e di TVLuna, ha parlato della sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e delle reazione che si aspetta dal Napoli stasera contro una Roma in difficoltà nell’ultimo periodo. Queste le sue parole:

“Io mi auguro che il Napoli non si senta soddisfatto o appagato per la vittoria della Coppa Italia o la qualificazione in Europa League. Capisco che la sconfitta di Bergamo possa bruciare ancora ed è ancora molto forte, ma dobbiamo ripartire per prenderci il quinto posto e per arrivare pronti all’8 agosto, quando affronteremo il Barcellona”.