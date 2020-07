Victor Osimhen è ormai promesso sposo del Napoli di Rino Gattuso (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con il Lille). Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ne ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Dal momento che il Lille ha autorizzato Osimhen a visitare Napoli credo che non ci siano più così tanti dubbi su come andrà a finire questa trattativa. L’accordo tra il club e il calciatore è stato trovato, il prossimo passo sarà la stesura dei contratti nelle lingue ufficiali”.

Sulle contropartite “Il Lille però ha un gran bisogno di monetizzare da questa cessione e per questo motivo non accetterà contropartite tecniche. Nonostante ciò il Napoli vorrebbe in tutti i modi inserire nella trattativa il cartellino di Adam Ounas, ma i francesi hanno fatto sapere di voler cedere Osimhen solamente in cambio di soldi”