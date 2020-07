Il noto giornalista di Sky Sport, Paolo Condò, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla sfida di stasera che vedrà scontrarsi Atalanta e Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra in salute, la vittoria in Coppa Italia ha dato un ulteriore spinta agli uomini di Gattuso. Quella di stasera con l’Atalanta sarà una sfida eccezionale ma anche molto ostica per i partenopei. Gli azzurri però vengono da due vittorie consecutive in particolare quella col Verona che è veramente degna di nota, lo dimostra infatti la grande vittoria maturata ieri in casa con il Parma da parte degli uomini di Juric.

Il lato divertente del match? Ve lo spiego subito, le due squadre potrebbero incontrarsi di nuovo in Champions in una sfida che sarebbe storica e valida per le semifinali della massima competizione europea“.