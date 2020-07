Il Napoli starebbe facendo sul serio per il centravanti del Lille Victor Osimhen (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti). Enrico Fedele ha parlato così della trattativa ai microfoni di Radio Marte:

“L’acquisto di Osimhen potrebbe consentire al Napoli di fare una grande plusvalenza in futuro. Credo che il calciatore non farà vedere grandi cose fin da subito, bisognerà aspettarlo. Una squadra come il Napoli però per crescere ha bisogno anche di calciatori esperti e che aumentino il livello della rosa come Cavani e Thiago Silva“