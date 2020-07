Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del club bergamasco in vista del match contro il Napoli:

“Il Napoli è una grande squadra, che ora sta dimostrando tutto il suo valore. Tutti dicevano che gli azzurri potessero lottare per lo Scudetto con la Juventus, hanno avuto problemi e ora stanno venendo fuori. Temo il valore della squadra in assoluto. Ha una rosa importantissima con tante variabili in attacco e a centrocampo. E’ una squadra costruita per lottare per traguardi molto più alti“.