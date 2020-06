Sabatini: “Lozano con Gattuso si può confermare se non ha offerte”

Sandro Sabatini, noto giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Microfono Aperto‘ di Radio Sportiva:

“Lozano? Se non trovo da rivenderlo lo confermo, altrimenti no. Quest’anno si è perso ed è uno dei tanti giocatori del Napoli che hanno beneficiato della ritrovata armonia di spogliatoio portata da Gattuso. VAR? Per me il VAR non è il tribunale dei tifosi e va sfruttato il più possibile. Commisso ha visto qualche miglioramento da fare. Facciamo in modo che si sfrutti a pieno, utilizzandolo con buon senso, saggezza e obiettività. Questa paura della tecnologia la trovo abbastanza sciocca e con il Var, in Italia ma non solo, si gioca molto su questo errore “chiaro ed evidente”.