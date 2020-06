Atalanta-Napoli vista dagli occhi di un doppio ex: Edi Reja è un allenatore che ha fatto le fortune del Napoli nella primissima gestione De Laurentiis, ma ha fatto bene anche all’Atalanta, salvandola per ben due volte. Ora il ct dell’Albania ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dello stato di forma delle due squadre:

“Atalanta-Napoli sarà una bellissima partita: l’Atalanta ha molta fisicità ed è in gran forma, per cui gli azzurri avranno bisogno di una vera e propria impresa. Comunque sono fiducioso in Gattuso: Ringhio ha caricato la squadra e ha fatto sentire tutti importanti e lo spogliatoio lo segue. Inoltre i tifosi lo amano: uno come lui, che ha ingoiato tanti bocconi amari, e i tifosi apprezzano l’uomo”.

Poi, su Kumbulla, ha detto:

“So che il Napoli aveva trovato l’accordo con il Verona, ma lui ha rifiutato e ha bloccato l’operazione, anche perché non voleva spostarsi in poco tempo. Sono felice per Hysaj: aveva solo bisogno di un po’ di fiducia e di un po’ di continuità, ora con Gattuso la sto trovando. Lui è il nostro capitano e sono veramente felice per lui”.