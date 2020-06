Maggio: “Gli anni a Napoli sono indimenticabili, ho i tifosi nel cuore”

Christian Maggio per i napoletani non ha bisogno di presentazioni. Oggi è il capitano del Benevento e, dopo la notizia del loro ritorno in A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è tanto Napoli nel Benevento, speriamo di ritrovarci tutti insieme il prossimo anno. Sarà un’emozione unica per me, dieci anni a Napoli non si dimenticano in un giorno, sarà un’emozione unica e fantastica. Io faccio riferimento a mister Inzaghi, ma anche Gattuso, hanno la mentalità vincente del giocatore, anche Inzaghi con noi è allenatore ma allo stesso tempo è giocatore, sta sempre con noi, esulta con noi, ci fa stare bene. Rapporto con i tifosi del Napoli? Rimarranno sempre nel mio cuore”.