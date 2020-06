Ag. Satin su Osimhen: “Vorrà parlare con Gattuso, il Lille vuole chiudere l’affare”

L’agente francese Bruno Satin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e si è soprattutto soffermato su quanto sta accadendo circa la vicenda Victor Osimhen: “Se si muove un calciatore significa che la trattativa è molto avanti. Probabilmente vorrà parlare con Gattuso. Le parti vogliono chiudere l’operazione, il Lille vuole fare l’affare entro il 30 giugno. Il Napoli vuole fare un contratto molto importante al calciatore per convincerlo, offrendogli un ingaggio top. La concorrenza inglese non è ancora organizzata, di questo sta approfittando il Napoli per portare il ragazzo in azzurro”.