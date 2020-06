Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’, dando la propria opinione su un’ipotetica cessione di Lozano:

“Lozano non è cedibile in prestito e ne definitivamente ad una squadra italiana, se lo metti in una squadra di mezza classifica dove deve fare copertura o 60 metri a tornare non giocherà mai, o sei Lazzari o rimani lì. Lo mandi in Premier o in Bundes, li può esplodere perchè ci sono ritmi e geometrie diverse“.