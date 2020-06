L’ex calciatore di Napoli e Lazio, Paolo Di Canio, ha rilasciato oggi una lunga intervista a Il Mattino. L’esperto di calcio britannico ha parlato anche di Napoli, Gattuso e Champions. Queste le sue principali dichiarazioni:

Su Gattuso: “So cos’è l’entusiasmo di Napoli, perché l’ho provato sulla mia pelle. So anche cosa dà Gattuso ai suoi giocatori, l’ho visto al Milan. Lavoro quotidiano, regole e durezza nei comportamenti. Era quello che il Napoli voleva”.

Su un nuovo ciclo: “All’inizio Rino non mi è piaciuto. Si prendeva sempre tutte le colpe, e non va bene. Così crei alibi nei calciatori. Ora sembra aver corretto il tiro: è schietto, dice le cose come stanno. Giusto escludere Allan se non si allena bene, anche se si chiama Allan. È un segnale per tutti”.

Sul Barcellona: “Il Napoli non è una squadra fatta per imporre il gioco. Le cose migliori le ha fatte vedere quando si è difeso con molta organizzazione. Faccio fatica a pensare che Messi e compagni si limiteranno a gestire la partita. Magari, in questo caso, le ripartenze del Napoli potrebbero fare male”.

Su Ancelotti: “All’Everton ha trovato la sua dimensione. Lui è tra i migliori al mondo nella gestione di grandi campioni. Ha vinto dove si vince a prescindere dall’allenatore: al Real, al Bayern, al PSG. A Napoli non è andata così. Al secondo anno doveva metterci del suo, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.