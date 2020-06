L’agente di Luigi Sepe, ex portiere del Napoli e del Parma, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare luce sull’addio alla maglia azzurra da parte del suo assistito. Queste le sue parole: “Sepe non avrebbe mai voluto lasciare il Napoli. Inoltre non ha mai chiuso le porte ad un possibile ritorno in azzurro infatti, se mai i partenopei ne avessero bisogno, l’estremo difensore del Parma sarebbe pronto a tornare. Perchè fu ceduto? Il problema fu Sarri! Non gli è mai piaciuto come profilo e non gli ha mia lasciato lo spazio che avrebbe meritato. Solo ed esclusivamente per questo motivo, Luigi fu costretto a lasciare Napoli, c’era di mezzo la sua carriera“.