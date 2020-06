L’agente del terzino azzurro Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del suo assistito e della situazione legata al rinnovo del contratto. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un intenso colloquio con Gattuso e ADL, entrambi hanno espresso la massima disponibilità a prolungare il contratto dell’ex Empoli. Il problema però è nella voglia del ragazzo che sembra non essere più quella dei primi anni di Napoli. L’anno e mezzo con Ancelotti è stato molto pesante per lui e non escludo quindi che, alla fine del contratto, voglia cambiare aria.

Con De Laurentiis non abbiamo mai avuto nessun problema! Infatti, come ho sottolineato prima, se il rinnovo non è ancora arrivato non è assolutamente colpa del presidente. Vi dirò di più, il primo contratto di Hysaj era di 500 mila euro all’anno. Quando diventai poi io il suo procuratore, chiesi un adeguamento del contratto per il mio assistito e ADL, senza batter ciglio, riconobbe il valore del ragazzo e si mise subito in moto per offrirgli un contratto migliore che rispecchiasse la capacità del calciatore albanese“.