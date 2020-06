Claudio Onofri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW RADIO, sul Napoli e Gennaro Gattuso:

“Non sapevo per chi tifare perchè adoro sia Gattuso che Juric, umanamente e sportivamente. Ringhio con questo soprannome è stato sottovalutato. E’ bravo e ha anche la capacità di capire, con la sua umiltà, che ancora non è un allenatore finito. Tutto questo lo porta a migliorare sempre avendo anche a disposizione una squadra che quest’anno aveva ottenuto poco. Il Verona resta comunque la sorpresa del campionato, pensavo ad inizio stagione che avrebbe lottato per non retrocedere. Da apprezzare lo scouting del Verona perchè Amrabat ad esempio è tanta roba, così come Kumbulla”.