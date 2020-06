Palladino: “Milik è adatto al gioco di Gattuso, ha creato una squadra competitiva”

Volto noto del calcio italiano Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando del lavoro svolto da Gattuso con il Napoli: “Con il gioco che fa Gattuso serve un giocatore come Milik. Per me il polacco è molto forte. Sono molto amico di Gattuso, sono strafelice che sia venuto a Napoli, aveva bisogno di una grande chance come il Napoli. Io non sono sorpreso dal suo lavoro: ha ereditato una situazione difficilissima, ha messo a posto lo spogliatoio con carisma e poi fa giocare benissimo la squadra. Lui mette una squadra in campo difficile da affrontare, al Napoli non gli tiri in porta”.