Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è stato intervistato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto al Bentegodi contro il Verona, terminato 0-2 per gli azzurri:

“Sapevamo che era una partita dura fisicamente e ci sta soffrire. Siamo stati bravi a difendere e a volere la vittoria a tutti i costi. Da quando è arrivato Gattuso ci ha dato la grinta giusta e da qui in avanti abbiamo tutte finali in cui dobbiamo provarci fino alla fine. Il quarto posto è difficile, ce la dobbiamo sudare. Abbiamo fatti danni ad inizio campionato, ma ora stiamo recuperando e dobbiamo continuare su questa strada. Il mister conta tanto per unire il gruppo, la sua impronta si vede e dobbiamo continuare a crescere. Anche chi non giocava da tempo si è fatto trovare pronto. Dopo 90 minuti al 100% ho rifiatato, ma è giusto che il mister mi richiami perchè devo continuare a correre finchè non fischia l’arbitro“.