Umberto Chiariello, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo sulle ultime mosse del ministro Spadafora per quanto riguarda il calcio in chiaro e la riapertura degli stadi. Di seguito le sue parole:

“Penso che la trasmissione del calcio in chiaro non sia possibile, Spadafora ha perso contro la burocrazia. La legge Melandri di fatti era un ostacolo insormontabile. Giusto però concedere gli highlights a Rai e Mediaset. Il ministro dello sport adesso sta lavorando per riaprire gli stadi, ma anche questa sarà una battaglia difficile. Intanto le vicende di Napoli potrebbero essere uno spunto importante”