Dopo la vittoria della Coppa Italia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato oggi al Corriere dello Sport. Il patron ha rilasciato una lunga intervista, toccando vari temi:

Sul discorso alla squadra: “Non ho fatto nulla di eclatante. Ho ribadito che manterrò la promessa: pagherò lo stipendio di marzo, che è ancora bloccato da un punto di vista normativo. Oltre a ciò, penserò a qualcosa di simbolico che possa restare come ricordo”.

Su Gattuso: “Ci siamo incontrati prima della partita contro la Juventus. Non avremo problemi a far convergere le nostre idee. Rino ha avuto un effetto immediato sulla squadra, che per me è fortissima. Non lo dico io, ma il campo. Per anni siamo stati l’anti-Juve, per quello che abbiamo vinto e che avremmo potuto vincere”.

Sul Barcellona: “I sogni sono il motore della vita. Possiamo andarcela a giocare a Barcellona: mi auguro anche con un Camp Nou aperto. Sarebbe uno spettacolo. Siamo sereni e convinti delle nostre possibilità. Devo ammettere che i quarti a Lisbona sono elettrizzanti”.

Su Allegri: “Faccio sempre valutazioni ampie: volevo sentire sia Allegri che Gattuso. Chiamai prima Max, con cui ho un rapporto di stima da anni. Quando lo telefonai fu molto onesto. Mi disse che voleva continuare a stare fermo, riposarsi. Si complimentò per il progetto Napoli. Alla fine chiamai Rino: e ci prendemmo subito”.

Sui rinnovi e Meret: “Non abbiate sempre fretta. Abbiamo appena ufficializzato quello di Mertens. Ora dobbiamo goderci questo successo. La partita di Meret, che è un grandissimo portiere. E gliel’ho detto prima della partita: ‘Tra i pali sei un gigante, devi solo acquisire la capacità di rilancio di Ospina’”.