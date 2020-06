Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Queste le sue parole:

“Stasera il Napoli farà qualche cambio di formazione, mentre la Juventus dovrebbe giocare con la stessa squadra messa in campo contro il Milan. La scelta di schierare Callejon e Fabian Ruiz darà equilibrio alla squadra. Penso che gli azzurri contro l’Inter abbiano avuto difficoltà in fase offensiva ma per loro fortuna hanno retto bene in difesa. La condizione credo sia superiore rispetto a quella della Juve, la squadra di Gattuso ha tutte le carte in regola per vincere la sfida”.