L’ex tecnico dell’Udinese e del Napoli Luigi De Canio, che allenò Alex Meret e Orestis Karnezis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

“Quando sono arrivato a Udine nella stagione 2015/2016 Meret era il secondo di Karnezis, ma dimostrava già una certa esperienza. Avrebbe esordito senza problemi in quell’annata se il greco non avesse giocato bene come ha fatto. Adesso Meret sta vivendo un momento particolare a Napoli, ma credo che insieme a Donnarumma costituirà il futuro della nostra Nazionale“.

Su Napoli-Juventus “Penso che stasera Meret possa essere decisivo. Per il resto non credo ci sia una favorita tra Napoli e Juventus. Certo, i bianconeri sono più forti ma adesso a causa del Coronavirus non mi sento di dire la stessa cosa. Inoltre ci vorrà del tempo prima che i calciatori tornino in condizione: finora hanno svolto allenamenti basati sull’atletismo e sulla fisicità, non sulla tecnica”.